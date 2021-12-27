Житель Томска заложил автомобиль жены, но в последний момент оплатил долг и спас машину

Ради любимых машин владельцы готовы на финансовые жертвы! Фото: Алексей ФОКИН

Томич ездил на автомобиле бывшей жены по генеральной доверенности и оформил эту машину в качестве залога при получении займа в микрофинансовой организации, сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области. В дальнейшем мужчина проиграл суд и оплатил кредит, чтобы не потерять транспорт.

Сайт ведомства публикует подробности финансовой истории. «Имея право использовать транспорт в качестве залога, томич решил воспользоваться им. Гражданин оформил займ в микрокредитном кооперативе, но не вернул его. Задолженность перед МКК составила 106 тысяч рублей. Организация подала иск в суд об обращении взыскания на заложенное имущество – LADA Priora 2017 года выпуска», – говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты информируют, что после удовлетворения иска в суде машину необходимо было арестовать и реализовать в счет погашения долга. При этом у жителя областного центра оставался вариант вернуть займ и сохранить имущество.

Сообщается, что после того, как сотрудники отделения судебных приставов по Октябрьскому району Томска наложили на машину арест и погрузили на эвакуатор для передачи взыскателю, гражданин воспользовался возможностью погасить кредит. Он в течение нескольких часов нашел нужную сумму для оплаты задолженности, машина осталась в семье.

Заметим, что автомобили часто становятся тем имуществом, с которым должники не готовы расстаться, они оплачивают свои долги, чтобы не потерять любимые машины.