В Томске совместная компания ГК «Гранит» и банка намерена стать инвестором строительства кампуса

В Томске появились компании, которые будут строить кампус! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Томский студенческий кампус», организованная Газпромбанком и ГК «Гранит», подала в департамент инвестиций региона частную концессионную инициативу об участии в проекте по строительству и эксплуатации будущего кампуса на левом берегу Томи, сообщает пресс-служба администрации области.

По словам заместителя губернатора Томской области по экономике Андрея Антонова, вскоре власть региона приступит к рассмотрению концессионной инициативы. Как отметил руководитель, в случае одобрения она будет опубликована для приема заявок от компаний, желающих участвовать в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на определенных в инициативе условиях. Заявки смогут подать все заинтересованные компании.

Отмечается, что частная концессионная инициатива стала первой в рамках федеральной программы о создании инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений национального проекта «Наука и университеты».

Стоит напомнить, строительство межуниверситетского студенческого кампуса на левом берегу Томи станет одним из проектов «Большого университета Томска».

Еще в июле этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Томск выделил на строительство кампуса 18 млрд рублей.

Значительную часть средств по механизму государственно-частного партнерства вложит инвестор-концессионер в 2022 году.

Общая стоимость строительства кампуса составит около 40 млрд рублей.