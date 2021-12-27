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Общество27 декабря 2021 9:58

«Томскводоканал» объявил о первом в 2022 году масштабном отключении воды

Без холодной воды 10 января останутся жители Академгородка и микрорайона Наука
Елена Андреева
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«Томскводоканал» обещает организовать подвоз воды по нескольким адресам.

«Томскводоканал» обещает организовать подвоз воды по нескольким адресам.

Фото: Олег УКЛАДОВ

"Томскводоканал" на 11 часов оставит без холодной воды жителей более 20 улиц в Томске; отключение запланировано на 10 января 2022 года, сообщили в компании.

«В связи с ремонтными работами, связанными с подключением к централизованным сетям холодного водоснабжения мкр. Академгородок муниципального образования «Город Томск», будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09-00 до 20-00 10.01.2022», - говорится в сообщении.

Воды на будет, в том числе, на улицах Академический микрорайон, Академика Сахарова, Бутакова, Вавилова, а также на проспекте Академическом и площади Академика Зуева.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно увидеть на сайте компании.