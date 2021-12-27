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Происшествия27 декабря 2021 9:16

Поджигатель «Ленты» на Пушкина в Томске заключен под стражу до 25 февраля 2022 года

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества
Елена Андреева
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Фотография задержания подозреваемого в поджоге мужчины разошлась по социальным сетям.

Фотография задержания подозреваемого в поджоге мужчины разошлась по социальным сетям.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Мужчина, обвиняемый в покушении на поджог в томском гипермаркете «Лента» на ул. Пушкина, 59, заключен под стражу; до конца февраля поджигатель будет находиться в СИЗО, сообщили в полиции региона.

«В отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Напомним, о возгорании второй за неделю «Ленты» на этот раз на улице Пушкина стало известно днем в субботу, 25 декабря.

Сотрудники уголовного розыска очень быстро установили личность мужчины, совершившего поджог в помещении ТЦ.

«По горячим следам» подозреваемый 1994 года рождения был задержан на одной из улиц Томска.

По предварительным данным, мужчина, находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, облил горючей смесью пиротехнику и поджег.

В прокуратуре региона уточнили, что суд избрал меру пресечения в отношении 27-летнего томича в виде заключения под стражу до 25 февраля 2022 года.

Напомним, что томич, обвиняемый в поджоге "Ленты" на улице Елизаровых также заключен под стражу на 2 месяца.