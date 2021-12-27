В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человек

Более 300 пациентов выздоровело за сутки в Томской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

27 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 669 человек.

Также в Томской области выявлено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 61 246 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 345 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 47 504 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,86. В коечном фонде свободно 28,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 210 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 937 пациентов скончалось, 33 715 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 415 230 человек, 305 155 скончались, 9 293 486 выздоровели.