Почти 400 человек спасено на пожарах в Томской области в 2021 году

На счету томских пожарных и спасателей сотни спасенных человеческих жизней. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области в 2021 году спасено на пожарах почти 400 человек, 20 человек спасено на водоемах региона. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по Томской области, генерал-майор внутренней службы Андрей Андреев.

«Нам действительно есть чем гордиться. Только в 2021 году в Томской области спасено на пожарах почти 400 человек, 20 человек на водоемах, более 300 человек спасателями Томской областной поисково-спасательной службы», - заявил Андреев в связи с отмечаемым 27 декабря в России Днем спасателя

Генерал-майор Андреев также отметил, что «первыми приходить на помощь, быть неравнодушными к чужому горю – вот что отличает сотрудников спасательной службы. Не сомневаюсь, что эти качества и впредь будут залогом надежной защиты граждан и территории Томской области».

Постановлением Совета Министров РСФСР 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, затем он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже — в МЧС России. В 1995 году Указом Президента РФ 27 декабря объявлен Днем спасателя.