Приглашение на концерт для жителя Томска закончилось потерей 13 тысяч рублей

Томич ввел на сайте код из СМС-сообщений, после чего обнаружил, что с его карты списано 13 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Томич, согласившись сходить с новой знакомой на концерт, стал жертвой несложной мошеннической схемы, сообщили в полиции региона.

«В ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска обратился местный житель 1986 года рождения с заявлением о хищении денег. По предварительным данным, в одном из онлайн-приложений он познакомился с девушкой, которая предложила продолжить знакомство в мессенджере, и он согласился», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Новые знакомые начали активно общаться, девушка написала, что давно хочет попасть на концерт стендап – комиков и предложила сделать это вместе. Она написала, что ближайшее выступление в этом жанре состоится в Томске 25 декабря, нужно лишь купить билеты.

Девушка прислала ссылку на сайт, где нужно оплатить билеты. Томич ввел данные своих банковских карт, а также код из СМС-сообщений, после чего обнаружил, что с его карты списано 13 тысяч рублей.

А вот анкета девушки в приложении знакомств, профиль в мессенджере, и даже сайт продажи билетов оказались заблокированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».