Жилой дом, надворные постройки и 4 автомобиля пострадали от огня в Верхнекетском районе

4 единицы техники и 12 человек несколько часов тушили пожар в поселке Белый Яр. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом и крытый двор с надворными постройками загорелись рано утром в воскресенье, 26 декабря в поселке Белый Яр Верхнекетского района; люди в пожаре не пострадали, сообщили в региональном МЧС.

«26.12.21 в 03-31 Ул. Рабочая, 83: 2-квартирный жилой дом. К дому пристроен тесовый крытый двор, внутри находились бревенчатая летняя веранда и дрова 40 куб.м., 2 автомобиля Нива и автомобиль Шевроле. Ул. Рабочая, 81: тесовый крытый двор с надворными постройками, внутри находился автомобиль Нива», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных очевидцы эвакуировали из дома 2 человек. Чтобы справиться с возгоранием, пожарным потребовалось почти 4 часа.

На момент прибытия первого подразделения надворные постройки были полностью охвачены огнем. Пожарные эвакуировали автомобиль Нива.

Общая площадь пожара составила 160 кв.м. Причина устанавливается.