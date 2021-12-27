С 27 декабря томичи могут оформить льготные путевки на отдых детей

С понедельника, 27 декабря, в МФЦ открывается запись на прием документов для оформления бесплатных путевок на детский отдых в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске с 27 декабря через МФЦ можно оформить льготные путевки на отдых детей. Право на получение имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба областной администрации.

«С понедельника, 27 декабря, в МФЦ открывается запись на прием документов для оформления бесплатных путевок на детский отдых в 2022 году», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что право на получение такой путевки имеют дети из малоимущих семей, сироты, инвалиды, дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Добавляется, что записаться на прием можно через приложение "Мои документы" или через телефон 8-800-350-0850 (звонок бесплатный) и 602-999.