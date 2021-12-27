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Общество27 декабря 2021 2:32

В Томске наказали сотрудницу «Почты России», которая распылила газ из перцового баллончика на посетителя

Женщина получила дисциплинарное взыскание
Ксения Высотина
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После содеянного женщина публично на видео извинилась перед мужчиной.

После содеянного женщина публично на видео извинилась перед мужчиной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудницу «Почты России» наказали за то, что она распылила газ из перцового баллончика на томича. Женщина получила дисциплинарное взыскание, сообщает пресс-служба почты.

- Установлено, что сотрудница грубо нарушила локальные нормативные документы компании, в которых указано, когда следует применять средства индивидуальной защиты. За содеянное она получила дисциплинарное взыскание после всех проверок, - рассказали в пресс-службе.

Ранее «КП-Томск» сообщала, как в соцсетях томич выложил видео и рассказал о том, что хотел забрать свою посылку в отделении "Почта России" на ул. Учебной, но якобы начальница почты вела себя неадекватно и в итоге ему в лицо распылила газовый баллончик. Позже выяснилось, что сотрудница оказалась завотделением, которую уже отстранили от работы.

Также напомним, что после содеянного женщина публично на видео извинилась перед мужчиной.