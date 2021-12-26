В Томске открыто почти 17 000 вакансий для рабочих, служащих и специалистов

Томичи, ищущие работу, могут обратиться в центр занятости населения, чтобы найти подходящее место. Фото: 2gis

В мэрии прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними отношений на территории Томска, участники которого подвели итоги деятельности по снижению безработицы в городе и обсудили ситуацию на местном рынке труда. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«По состоянию на 20 декабря в областном центре зарегистрировано 2 364 безработных граждан, что на 85% меньше, чем год назад, когда их насчитывалось более 15,5 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в Томске упал с 5,9% до 0,9%, что меньше средних показателей по Томской области (1,4%)», - рассказала замдиректора Центра занятости населения города Томска и Томского района Елена Ягина.

По ее словам, в 2021 году в Центр занятости населения обратилось порядка 17 тысяч человек, из них 6 190 томичей (37%) нашли работу. Безработными в течение года были признаны 8 951 человек, что на 12 352 меньше, чем в 2020 году.

- Кроме того, в 2021 году через наш центр четверть из 700 обратившихся за трудоустройством инвалидов нашли работу, - уточнила Ягина. - Банк вакансий на данный момент насчитывает почти 17 тыс. рабочих мест, из которых 59% - по рабочим специальностям, 41% - для специалистов и служащих.

В свою очередь, начальник управления экономического развития администрации Томска Ирина Куприянец отметила: на снижение уровня безработицы и повышение занятости в городе повлияла, в том числе, организация работы сводного городского трудового отряда молодежи, а также мероприятия, направленные на создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе, включая субсидирование стартующего предпринимательства, оказание консультативной и образовательной помощи бизнесменам и самозанятым. Также город трудоустроил в 2021 году свыше 3 тыс. человек в подразделения и подведомственные организации администрации.