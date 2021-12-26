На поджигателя «Ленты» по ул. Пушкина, 59 в Томске заведено уголовное дело

По факту поджога ТЦ "Лента" на ул. Пушкина в Томске подозреваемому в преступлении предъявлено обвинение. Фото: Валерия Золотухина

В Томске предъявлено обвинение в покушении на поджог в гипермаркете. Его совершил мужчина 1994 года рождения, который был задержан, не успев уйти далеко от торгового центра, сообщили 26 декабря представители УМВД России по Томской области.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность неизвестного, совершившего поджог в помещении гипермаркета, а также автомобиль, на котором он передвигается. В результате слаженных действий оперативников и инспекторов дорожно-патрульной службы «по горячим следам» подозреваемый был задержан на одной из улиц областного центра. Им оказался местный житель, 1994 года рождения», - рассказали в полиции.

Напомним, в субботу, 25 декабря, в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о возгорании в помещении гипермаркета, расположенного на ул. Пушкина в городе Томске. Выехав на место ЧП, полицейские, в том числе, опросили очевидцев произошедшего, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Таким образом злоумышленника удалось вычислить и доставить в райотдел полиции.

Предварительно, обвиняемый, будучи в гипермаркете, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, затем облил пиротехнические изделия и совершил поджог. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту предъявлено обвинение, он задержан в рамках ст. 91 УПК РФ. Максимальная санкция за содеянное - до 5 лет лишения свободы.