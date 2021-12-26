Мобильные пункты вакцинации ждут в воскресенье томичей, желающих привиться от коронавируса

В воскресенье, 26 декабря, томичи могут поставить прививку от коронавируса, придя в торговый центр за покупками. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 26 декабря, в Томске будут работать мобильные пункты вакцинации, где можно привиться от COVID-19, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Уточняется, что в воскресенье прививочные пункты открыты с 10 до 18 часов в торговом центре (ТЦ) «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13);с 11 до 15 часов - в ТЦ «Смайл Сити» (ул. Учебная, 48д); с 12 до 20 часов - в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); с 12.30 до 18.30 - в ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36).

Также с 8 до 20 часов поставить прививку можно в МСЧ - 2 на Иркутском тракте,156 и с 9 до 15 часов - ЛДЦ МИБС на ул. Мичурина, 105 (предварительная запись по тел.: 8 (3822) 90-80-00).

Добавляется: при обращении в мобильный пункт вакцинации нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.