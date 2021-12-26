В Томске по факту возгорания в ТЦ «Лента» в субботу начата прокурорская проверка

Прокуратура Томской области, региональное ГУ МЧС и прокуратура Октябрьского района Томска сейчас разбираются в ситуации с возгоранием в ТЦ "Лента" на ул. Пушкина, 59. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области.

Региональная прокуратура и сотрудники ГУ МЧС по Томской области проведут в торговых центрах проверку соблюдения требований пожарной безопасности, включая продажу фейерверков. В свою очередь, прокуратура Октябрьского района начала проверку ТЦ «Лента» на Пушкина, 59, где 25 декабря произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура области с привлечением специалистов МЧС организовала проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий, в иных торговых центрах региона", – сказано в сообщении.

Напомним, на уходящей неделе в областном центре произошло 2 пожара в отделах пиротехники магазинов сети «Лента» – на ул. Елизаровых и Пушкина. В обоих случаях пожар начался в отделе фейерверков, возгорание привело к взрывам пиротехники.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что прокуроры Октябрьского района начали проверки в «Лента» на ул. Пушкина, 59. По ее итогам будет ясно, какие меры были приняты администрацией гипермаркета для обеспечения пожарной безопасности здания.

Добавим: по словам источника, знакомого с ситуацией, предварительный ущерб от возгорания ТЦ «Лента» на Пушкина составляет 600 тыс. рублей.