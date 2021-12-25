Пострадавших в томской «Ленте» на ул. Пушкина нет, сообщает региональное ГУ МЧС

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске ликвидирован, его площадь составила 20 кв.метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В отделе пиротехники ТЦ «Лента» на ул. Пушкина в Томске ликвидировано возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 650 посетителей и сотрудников. Пострадавших среди них нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о возгорании гипермаркета в пожарно-спасательную службу МЧС России поступил в 16.14. «В одном из отделов произошло возгорание на незначительной площади. Что именно горело, сейчас уточняется. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 16.26», – сказано в сообщении.

По уточненным данным, возгорание произошло в отделе пиротехники. Предварительно, площадь пожара составила 20 кв. метров. Всего из здания эвакуировали около 500 посетителей, а также около 150 человек персонала.

По сведениям телеграм-канала томской мэрии, на месте пожара в гипермаркете на Пушкина, 59 дежурят представители оперативно-дежурной службы областного центра и администрации Октябрьского района, которые участвуют в эвакуации людей и охране общественного порядка. Рядом с гипермаркетом находится автобус муниципального административно-хозяйственного управления, где могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители магазина.