В Томске из гипермаркета «Лента» на Пушкина эвакуируют покупателей

Второй за декабрь гипермаркет "Лента" загорелся в Томске. Он расположен на ул. Пушкина. Из магазина эвакуируют покупателей. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 25 декабря, во втором по счету томском гипермаркете сети "Лента" произошло возгорание. Видео в соцсетях свидетельствует о том, что в магазине вновь загорелась пиротехника. По словам очевидцев, слышались хлопки петард и фейерверков. Из здания экстренно эвакуируют людей. Инцидент произошел на ул. Пушкина. На месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники полиции.

Напомним, крупный пожар в другой томской "Ленте" 21 декабря практически уничтожил большое помещение магазина. Было эвакуировано свыше 200 человек.

Официальных подробностей по поводу случившегося пока не сообщали.