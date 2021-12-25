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Происшествия25 декабря 2021 10:16

В Томске из гипермаркета «Лента» на Пушкина эвакуируют покупателей

Предварительно, причиной пожара стало возгорание пиротехники
Валерия Золотухина
Валерия Золотухина
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Второй за декабрь гипермаркет "Лента" загорелся в Томске. Он расположен на ул. Пушкина. Из магазина эвакуируют покупателей.

Второй за декабрь гипермаркет "Лента" загорелся в Томске. Он расположен на ул. Пушкина. Из магазина эвакуируют покупателей.

Фото: Ксения Высотина

В субботу, 25 декабря, во втором по счету томском гипермаркете сети "Лента" произошло возгорание. Видео в соцсетях свидетельствует о том, что в магазине вновь загорелась пиротехника. По словам очевидцев, слышались хлопки петард и фейерверков. Из здания экстренно эвакуируют людей. Инцидент произошел на ул. Пушкина. На месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники полиции.

Напомним, крупный пожар в другой томской "Ленте" 21 декабря практически уничтожил большое помещение магазина. Было эвакуировано свыше 200 человек.

Официальных подробностей по поводу случившегося пока не сообщали.