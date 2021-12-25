В Томской области от коронавируса за сутки скончалось еще два человека

По данным оперштаба, 381 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 46 807 человек. Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

В субботу, 25 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 666 человек.

Также в Томской области выявлено 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 60 971 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 381 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 46 807 человек.

За последние сутки в стране выявлено 24 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 981 пациент скончался, 36 145 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 801 613 человек, 281 278 скончались, 8 200 971 выздоровели.