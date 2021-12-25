Житель Томска, пострадавший в пятницу в ДТП на Балтийской, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

В результате ДТП на ул. Балтийской, которое случилось в пятницу, 24 декабря, 1 человек был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение ТОКБ в крайне тяжелом состоянии. Фото: Ксения Высотина

Один из троих пострадавших в ДТП на Балтийской, которое случилось в пятницу, 24 декабря, был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение ТОКБ в крайне тяжелом состоянии, передает 25 декабря телеграм-канал "Область здоровья".

Ранее сообщалось, что пять автомашин на Балтийской в Томске стали участницами крупной аварии. В результате трое томичей были доставлены в областную клиническую больницу.

«Один из пострадавших, мужчина 25 лет, был доставлен с места аварии в Томскую областную клиническую больницу. Затем экстренно госпитализирован в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», – передает облздрав.

Специалисты уточняют: двое других участников ДТП – мужчины 34 и 39 лет – также обследованы в ТОКБ. Патологических состояний у них не выявлено. В госпитализации оба не нуждались.