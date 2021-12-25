В Томской области регистрируется рост заражения жителей ОРВИ

За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 10 459 случаев ОРВИ. Фото: Ксения Высотина

За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 10 459 случаев ОРВИ. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Томской области, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 15%. Грипп типа А выявлен у 20 жителей.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 40%, в возрастной группе 15 лет и старше - на 15%», - пояснили специалисты.

В управлении уточнили, что 69% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории Томска. По результатам лабораторного мониторинга было выявлено 20 случаев гриппа типа А(H3N2). Также в регионе распространены вирусы негриппозной этиологии и возбудитель Covid-19.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. По словам специалистов, всего прививки против гриппа в 2021 году получили более 372 тыс. человек, из них 81 000 детей и 291 тыс. взрослых.

- Прививки можно получить в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в образовательных учреждениях (детских садах, школах, ВУЗах) бесплатно. Для предприятий, не входящих в группы риска, возможна вакцинация работников по договору с медицинским учреждением, - добавили в Роспотребнадзоре.