Погода в Томске и области 25 декабря 2021 – без существенных осадков и небольшое похолодание

Сейчас -14 за окном, прохладно. Днем ожидается до -8. Завтра еще похолодает. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 25 декабря, в Томске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура днем -6, -8 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона также сохранится переменная облачность. Местами небольшой снег, гололедно - изморозевые явления. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -5, -10, местами -12, -17 °С. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 26 декабря, в Томскую область придет похолодание: ночью мороз может достигать отметки -32, днем -12, -17. В понедельник, 27 декабря, ночные температуры упадут при прояснениях до -33, днем максимум похолодания -23.

В Томске завтрашней ночью синоптики прогнозируют до -13, днем до -11. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до -20, днем потеплеет до -14. Пройдут небольшие осадки.