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Происшествия24 декабря 2021 13:54

Вечером 24 декабря на улице Балтийской в Томске произошло массовое столкновение машин

Три человека пострадали и были доставлены в медучреждения города
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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В Томске периодически происходят массовые ДТП...

В Томске периодически происходят массовые ДТП...

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Вечером в пятницу, 24 декабря, около 18 часов 25 минут, в Томске на улице Балтийской в Советском районе города, возле дома № 19/1 произошла большая авария – столкновение 5 автомобилей, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Специалисты информируют о том, что в результате ДТП, три человека пострадали, они были доставлены в медучреждение для осмотра.

Отмечается, что движение автомобилей на данном участке затруднено.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и регулируют движение транспорта.