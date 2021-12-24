Вечером 24 декабря на улице Балтийской в Томске произошло массовое столкновение машин

В Томске периодически происходят массовые ДТП... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Вечером в пятницу, 24 декабря, около 18 часов 25 минут, в Томске на улице Балтийской в Советском районе города, возле дома № 19/1 произошла большая авария – столкновение 5 автомобилей, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Специалисты информируют о том, что в результате ДТП, три человека пострадали, они были доставлены в медучреждение для осмотра.

Отмечается, что движение автомобилей на данном участке затруднено.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и регулируют движение транспорта.