На севере Томской области суд приговорил мужчину к 8 годам строгого режима за убийство земляка

Разборки с применением оружия - обычное дело на селе... Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Томской области Верхнекетский районный суд признал 58-летнего местного жителя виновным в убийстве земляка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Специалисты уточняют, что подсудимый застрелил односельчанина из ружья.

Сайт правоохранительного ведомства приводит подробности преступления. «Установлено, что в мае 2021 года мужчина на почве длительного конфликта, вызванного взаимными претензиями, пришел к дому односельчанина с целью его убийства. Когда потерпевший открыл дверь, подсудимый нанес ему телесные повреждения, а затем произвел один выстрел из принесенного с собой охотничьего ружья, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается о том, что районный суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.