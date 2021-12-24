В Томске полиция ищет девушку, которая перестала выходить на связь 20 декабря

Еще одна девушка пропала в Томске... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В полицию в Томске поступило сообщение о том, что с 20 декабря текущего года перестала выходить на связь 19-летняя горожанка Мария Михайловна Сычина, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. Специалисты отмечают, что девушку последний раз видели днем в понедельник в районе остановки «Сосновый бор».

Сайт регионального управления полиции приводит приметы пропавшей томички. Девушка была одета в серую вязаную шапку со стразами, шубу молочного цвета ниже колен со стриженным коротким мехом, шарф бордового цвета, обута в черные угги. Также приводятся особые приметы: на вид 16 лет, рост 160-165 см, средней полноты, волосы короткие.

Полиция просит лиц, располагающих сведениями о местонахождении без вести пропавшей, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Ленинскому району города Томска по телефонам: 8 (3822) 795-802, 8-952-181-2501.

Заметим, что большинство пропавших в последние месяцы в Томской области детей и подростков, парней и девушек было найдено живыми и здоровыми.