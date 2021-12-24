На севере Томской области открыты еще один автозимник и 5 ледовых переправ на нем

"Автодор" сообщает о 26 действующих зимних переправах через водоемы Томской области и 8 автозимниках Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Каргасокском районе, на севере Томской области, введены в эксплуатацию региональный автозимник Каргасок – Сосновка – Восток и расположенные на нем ледовые переправы, сообщила пресс-служба администрации региона. Специалисты уточняют, что зимние переправы на дороге действуют через реки Пиго у села Ильино, Обь и Сосновская протока у села Сосновка, протоку Маля и новое русло протоки Маля.

Интернет-портал администрации Томской области информирует о том, что ледовые переправы рассчитаны для проезда автомобилей общей массой не более двух тонн. Напомним, что этой зимой на реках и прочих водоемах региона будет открыто около 60 ледовых переправ.

Желающие всегда могут найти информацию о действующих региональных автозимниках и ледовых переправах на сайте «Томскавтодора». По данным Интернет-ресурса организации, сейчас в Томской области действуют 26 ледовых переправ и 8 зимников.