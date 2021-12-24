Правоохранительным органам Томской области поручено проверить действия службы безопасности сгоревшей «Ленты»

В томском торговом центре произошел один из самых крупных пожаров за всю историю региона. Фото: Ксения Высотина

Несколько распоряжений по следам крупного пожара в ТЦ «Лента» в Томске сделал 24 декабря губернатор С. Жвачкин; глава региона распорядился проверить действия службы безопасности магазина, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Благодаря своевременной эвакуации обошлось без жертв. Пожарные, спасатели, полицейские сработали слаженно и профессионально. Однако, несмотря на человеческий фактор, ставший причиной возгорания, мы должны сделать выводы из произошедшего ЧП, — заявил Жвачкин.

Глава региона также поручил руководству регионального управления МЧС обеспечить более пристальный контроль за продажей и использованием пиротехники.

Напомним, Кировский районный суд избрал меру пресечения для обвиняемого в поджоге ТЦ мужчины в виде заключения под стражу до 21 февраля 2022 года.

Сотрудников сгоревшей «Ленты» на Елизаровых, 13 обещают трудоустроить в другие магазины сети; работникам также пообещали выплатить годовую премию.