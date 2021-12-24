В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще 3 человека

Заболеваемость коронавирусом в Томской области идет на спад, но люди по-прежнему умирают. Фото: Артем КИЛЬКИН

24 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 664 человек.

Также в Томской области выявлено 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 60 819 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 358 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 46 426 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89. В коечном фонде свободно 27,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 24 703 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 998 пациентов скончалось, 41 213 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 343 353 человека, 302 269 скончались, 9 180 379 выздоровели.