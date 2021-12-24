Новосибирский апелляционный суд отменил оправдательный приговор томскому авторитету

Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры о том, что на присяжных заседателей оказывала воздействие сторона защиты. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Новосибирский апелляционный суд отменил оправдательный приговор Томского областного суда в отношении жителя Томска, занимавшего высшее положение в преступной иерархии, сообщила прокуратура региона.

«Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (г. Новосибирск), рассмотрев апелляционное представление государственных обвинителей, отменил приговор Томского областного суда», - говорится в сообщении.

По информации из открытых источников, томич Николай Кузьмичев, он же Коля Томский, стал первым гражданином России, попавшим под введенную в УК в апреле 2019 года статью 210.10 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении Николая Кузьмичева было возбуждено весной 2019 года.

В августе 2020 года дело начал рассматривать в Томский областной суд. Обвиняемый подал ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, суд его удовлетворил. 2 августа 2021 года коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт.

После отмены оправдательного приговора уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в Томский областной суд.