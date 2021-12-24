Более 500 писем отправили Деду морозу маленькие томичи через почтовый ящик в Горсаду

Очень скоро новогодний волшебник получит и прочтут письма от томичей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Несколько сотен писем с рисунками и пожеланиями Деду морозу отправили маленькие жители Томска через почтовый ящик в Горсаду; 24 декабря прошла выемка содержимого ящика, сообщил телеграм-канал мэрии.

«Сегодня в Томске прошла выемка писем из главного городского почтового ящика Деда Мороза. В декабре его установили в пространстве у колонн арки Городского сада, и все это время томичи могли сбрасывать в ящик письма и послания главному зимнему волшебнику», - говорится в сообщении.

Сотрудники Туристского информационного центра Томска – именно они вскрывали почтовый ящик - насчитали более 500 писем, открыток и рисунков юных томичей, адресованных главному новогоднему волшебнику.

Детские письма отвезли в отделение Почты России, далее их ждет дорога в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза.

Почтовый ящик у Горсада - далеко не единственный в Томске, который принимает почту для Деда мороза.