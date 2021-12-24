Сотрудники томской Росгвардии в 2021 году более 12 тысяч раз выезжали по «тревоге»

В 2021 году государственная защита имущества в Томской области, находящаяся под охраной подразделений вневедомственной охраны, обеспечена в полном объеме. Фото: Александр ГЛУЗ

Итоги служебной деятельности в 2021 году подвели в управлении Росгвардии по Томской области; на охраняемые объекты по сигналу «тревога» сотрудники выезжали более 12 тысяч раз, сообщили в пресс-службе управления.

«Сотрудники вневедомственной охраны свыше 12000 раз выезжали по сигналу «тревога» на охраняемые объекты, пресекли около 600 правонарушений в отношении охраняемого имущества», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день подразделения УВО в Томской области охраняют порядка 2800 объектов и более 16000 квартир и домов.

Благодаря оперативным действиям росгвардейцев, краж с охраняемых объектов и квартир не допущено, - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В течение года сотрудниками филиалов вневедомственной охраны управления Росгвардии по Томской области задержано более 28 человек, находившихся в розыске. Кроме того, при выполнении задач по охране общественного порядка в территориальные органы внутренних дел передано более 1600 человек за совершение или по подозрению в совершении правонарушений.