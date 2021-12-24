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Происшествия24 декабря 2021 6:47

Колесо от КамАЗа спровоцировало ДТП на трассе Томск-Самусь

Травмирована пассажирка отечественного автомобиля, врезавшегося в отвалившееся колесо
Елена Андреева
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Огромное колесо прицепа, оставшееся на дороге, стало серьезным препятствием для движения машин.

Огромное колесо прицепа, оставшееся на дороге, стало серьезным препятствием для движения машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобиль ВАЗ-21041 утром 23 декабря наехал на препятствие на автодороге Томск-Самусь; препятствием стало отвалившееся колесо прицепа КамАЗа, есть пострадавшая, сообщили в полиции региона.

«Около 08 часов 30 минут на 24 километре автомобильной дороги Томск - Самусь произошел наезд автомобиля на препятствие. По предварительной информации, во время движения от прицепа грузового автомобиля КамАЗ-44108 отсоединилось колесо, которое осталось на проезжей части. В последствии, на него совершил наезд встречный автомобиль ВАЗ-21041», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

После столкновения с колесом, травмы получила 61-летняя женщина, которая находилась в салоне отечественного автомобиля.

Женщину увезли в больницу.