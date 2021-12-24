Томичи против названия «Войков» для нового жилого комплекса в Ленинском районе

В Томске установлено несколько билбордов, рекламирующих квартиры в еще не построенном жилом комплексе. Фото: СОЦСЕТИ

Активные жители Томска начали сбор подписей против названия "Войков" для нового жилого комплекса в Ленинском районе города; подписи неравнодушных горожан аккумулируются на сайте citizengo.org.

Несогласие активистов с названием квартала объясняется, как сказано в петиции, тем, что Войков был террористом. Томичи также предлагают вернуть улице Войкова название Знаменская

"В октябре 2021 года в Томске было начато строительство нового жилищного комплекса, которому планируется присвоить название "Войков" в честь революционера Петра Лазаревича Войкова. Как известно, Петр Лазаревич был террористом и боевиком. Он лично участвовал в подготовке теракта, состоявшегося 20 июля 1906 года… Просим не присваивать жилищному комплексу название "Войков", – говорится в тексте петиции.

Несколько лет назад острая историческая дискуссия разгорелась в Москве в связи со строительством нового транспортного узла со станцией МКЖД, которой предполагалось дать название «Войковская».

Интересно, что сам Войков, которого называют террористом, погиб в результате спланированного покушения.

У будущего жилого комплекса «Войков» есть сайт, где можно выбрать квартиру и получить информацию о застройщике. На сайте указано, что сдача комплекса в эксплуатацию намечена на 1 квартал 2023 года.

CitizenGO, как говорится на официальном сайте проекта, это международное сообщество людей с активной гражданской позицией, которые совместно защищают и пропагандируют ценности человеческой жизни, семьи и свободы.

«С помощью интернет-петиций и оповещений о предстоящих событиях мы стараемся сделать так, чтобы власти уважали достоинство человеческой личности и права человека», - уточнили в сообществе.

В данный момент на сайте размещены сотни петиций на самую разнообразную тематику. Активисты призывают, в том числе, учредить в России общенациональный День отца; Остановить преследование христиан в Иране; Сохранить и расширить материнский капитал в России.