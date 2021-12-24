В Томске 24 декабря на Мавлюкеевском озере откроется новый каток

В Томске уже действует 35 ледовых катков. Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 24 декабря, в Томске на Мавлюкеевском озере откроется каток. Покататься можно каждый день с 14.00 до 17.00, сообщает пресс-служба ТГУ.

«С 14:00 до 17:00 можно покататься бесплатно при предъявлении студенческого билета», - говорится в сообщении.

Также напомним, что в пятницу новый каток площадью около 600 квадратных метров откроется на ул. Усова возле МКЦ ТПУ. Для того, чтобы получить инвентарь в пункте проката, понадобится QR-код.

Добавим, что в Томске уже действует 35 ледовых катков, в том числе, на Белом озере, в районе ДНТ «Авангард», в Сквере студенческих отрядов.