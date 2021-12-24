Жителям Томска предлагают ознакомиться с итогами реализации национального проекта по благоустройству парков и скверов в 2021 году

Томичи могут ознакомиться с ходом ремонта общественных с помощью тематических фотоальбомов, размещенных на портале администрации в разделе «Фото». Фото: Ксения Высотина

В Томске горожанам предлагают ознакомиться с итогами реализации национального проекта по благоустройству парков и скверов в 2021 году. Было благоустроено 13 территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

«На странице департамента дорожной деятельности и благоустройства на сайте администрации Томска размещены фотографии обновленных в 2021 году общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом же разделе доступна проектная документация, в соответствии с которой работали подрядчики муниципалитета.», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в 2021 году было благоустроено 13 территорий, 9 из них были переходящими с прошлых лет, четыре - новых. Стоимость работ составила порядка 150 млн рублей. Объекты, участвующие в программе ремонта, выбрали томичи во время рейтингового голосования.

Также добавляется, что в микрорайоне Наука по инициативе горожан благоустроили Парк томских ученых.

Помимо сайта томичи могут ознакомиться с ходом ремонта общественных с помощью тематических фотоальбомов, размещенных на портале администрации в разделе «Фото».