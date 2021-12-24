В Томске на ул. Никитина пострадали от огня три автомобиля

Полностью ликвидировать огонь получилось в 07.15. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в пятницу, 24 декабря, ночью загорелась иномарка Toyota RAV4. Позже от автомобиля огонь разошелся на две стоящие рядом машины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Выгорели моторный отсек и салон автомобиля Toyota RAV4 2018 года выпуска. У рядом стоящего автомобиля Subaru Impreza 2003 года выпуска оплавился бампер, обгорело лакокрасочное покрытие переднего крыла и двери», - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что в 03.45 им поступило сообщение о том, что по адресу ул. Никитина, 25, загорелся автомобиль, от которого огонь разошелся на две другие машины.

Помимо Toyota RAV4 и Subaru Impreza пострадала Mitsubishi Outlander. У автомобиля оплавились бампер и передняя фара, также обгорело колесо, частично обгорело лакокрасочное покрытие двери.

В пресс-службе добавили, что полностью ликвидировать огонь получилось в 07.15. Причина пожара устанавливается.