В Первомайском районе местный житель сядет в тюрьму на 11 лет за убийство и поджог дома своей сожительницы

В целях сокрытия следов преступления мужчина поджог дом сожительницы и скрылся с места преступления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в Первомайском районе местный 40-летний житель отправится колонию особого режима на 11 лет за убийство сожительницы и поджог ее дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Первомайский районный суд Томской области признал 40-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)»

В правоохранительных органах рассказали, что обвиняемый после застолья со своей сожительницей начал с ней конфликтовать и в ходе ссоры нанес ей многочисленные удары кулаком по голове и телу. У женщины началось кровоизлияние из-за чего она в итоге скончалась. Мужчина не долго думая решил замести следы преступления и поджог дом.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Помимо этого обвиняемый выплатит 1 млн компенсации несовершеннолетней дочери погибшей.