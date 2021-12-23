Почти все желающие найти работу школьники Томской области были трудоустроены

Для школьников в Томской области создали дополнительные рабочие места Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В уходящем году служба занятости Томской области нашла работу для почти 4,5 тыс. подростков. Это 97 % от всех обратившихся в центры занятости региона школьников, сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, с прошлого года наблюдалось ощутимое снижение количества вакансий для подростков, которое связано с введением ограничительных мер из-за пандемии. Руководитель отмечает, что к участию в мероприятиях по временному трудоустройству в этом году были привлечены 480 работодателей области, которые создали дополнительно 4,5 тыс. рабочих мест.

Специалисты информируют о том, что на эти цели регион выделил почти 9 млн рублей. Затраты работодателей на зарплату подростков составили 18,6 млн рублей.

Пресс-служба уточняет, что дополнительные рабочие места для них были созданы в библиотеках, центрах культуры и досуга, администрациях сельских поселений, учреждениях образования, в реальном секторе экономики.