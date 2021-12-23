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Происшествия23 декабря 2021 13:28

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна настаивают на оправдательном приговоре

Завтра обвиняемый выступит с заключительным словом
Елена Тверская
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Адвокаты считают, что доказать вину мэра обвинению не удалось. Фото: Валерий Доронин

Адвокаты считают, что доказать вину мэра обвинению не удалось. Фото: Валерий Доронин

Сегодня в Советском районном суде слушали только адвокатов отстраненного градоначальника: Марина Вихлянцева, Лариса Шейфер, Андрей Гривцов изложили суду свои доводы в ответ на доводы обвинения.

В течение нескольких часов адвокаты еще раз скрупулезно проанализировали все три эпизода, по которым предъявлено обвинение мэру Томска в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, государственный обвинитель, прокурор С. Шабалин запросил для мэра Томска 5 лет колонии общего режима. Вердикт всех защитников был однозначен: в процессе судебного разбирательства стороне обвинения не удалось доказать вину Ивана Кляйна ни по одному из вмененных ему эпизодов. А значит, мэр заслуживает оправдательного приговора.

Завтра, в пятницу – заключительное слово обвиняемого, а затем суд уйдет на подготовку своего решения – приговора.