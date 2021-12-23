Обвиняемый в поджоге «Ленты» в Томске на площади Южной пробудет в СИЗО почти 2 месяца

Трудно судить человека, если он не отдает отчета о своих действиях... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районном суде Томска 23 декабря рассматривалось дело Александра Шнайдера, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых, в районе площади Южная, сообщает наш корреспондент. Напомним, что пожар, который почти полностью уничтожил огромный магазин, произошел 21 декабря. Об этом ЧП сайт КП в Томске писал ранее.

Сообщается, что обвиняемый Шнайдер сказал, что плохо себя чувствует, заявил, что не доверяет всему составу суда, включая собственного адвоката. Судья отклонил заявление об отводе суда.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

Заметим, что ранее Шнайдер признал себя виновным и рассказал, как и почему он совершил поджог.

Кировский районный суд избрал меру пресечения для обвиняемого в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 21 февраля 2022 года

Как прозвучало на процессе, мужчина 33 лет от роду страдает психическим заболеванием. Еще в 2019 году он был признан инвалидом второй группы бессрочно.