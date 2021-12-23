В Томске за год официальная безработица упала на 85 процентов

За год в Томске удалось трудоустроить меньше 40 процентов от обратившихся безработных Фото: Ксения Высотина

По состоянию на 20 декабря в Томске числилось 2 364 человек, зарегистрированных в качестве безработных. Это на 85% меньше, чем год назад, когда безработных насчитывалось более 15,5 тысяч человек, сообщила пресс-служба областного центра.

По словам замдиректора Центра занятости населения города Томска и Томского района Елены Ягиной, уровень регистрируемой безработицы в Томске упал с 5,9% до 0,9%. Это меньше средних показателей по Томской области (1,4%). Количество официально безработных граждан на одну вакансию за год опустилось в Томске с 3,5 до 0,4. Такие данные прозвучали на заседании трехсторонней комиссии областного центра.

Заметим, что всего в текущем году в Центр занятости населения Томска и Томского района обратились порядка 17 тысяч человек, из них 6 190 человек (37%) нашли работу.

Кроме того, были признаны безработными в течение года 8 951 человек, что на 12 352 человека меньше, чем в прошлом году.

Специалисты сообщают о том, что сейчас в банке вакансий Центра почти 17 тысяч рабочих мест, из которых 59% – по рабочим специальностям.