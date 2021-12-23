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Экономика23 декабря 2021 10:48

Томские предприятия перевыполнили план поставок сельхозпродукции за рубеж

Продукты из региона покупают жители почти 60 стран мира
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Томский регион не только кормит своих жителей, но и народы других стран...

Томский регион не только кормит своих жителей, но и народы других стран...

Фото: Ксения Высотина

Почти за год предприятия Томской области поставили на мировой рынок сельхозтовары и продукты питания на 45,78 миллионов долларов США, перевыполнив годовой план. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, сославшись на данные от 22 декабря.

Специалисты информируют о том, что в уходящем году Томская область поставила продукцию почти в 60 стран. Сообщается, что основными покупателями томских сельхозтоваров являются Китай, Казахстан, Монголия, Чехия, Литва, Болгария, Вьетнам, Беларусь и Киргизия. Отметим, что в экспортном ассортименте по-прежнему лидирует продукция мясной и молочной отрасли (свинина, курица, мороженое), ее отправили за границу на 15,6 млн долларов. Отмечается, что большим спросом у населения иностранных государств пользуется томское рапсовое масло, жмыхи, соусы. Этих товаров реализовано на 9,6 млн долларов.

Кроме того, предприятия пищевой и перерабатывающей отраслей поставили на внешний рынок свою продукцию (орехи, пиво, кондитерские изделия, муку) на 9,3 млн долларов.

Также растениеводы отправили на экспорт, в основном, зерновые культуры на 0,24 млн долларов.

Заметим, что всего на экспорт свою продукцию реализуют 78 томских компаний АПК.