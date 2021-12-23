Томского предпринимателя поймали на взятке в 500 тыс. рублей алтайскому ветврачу

Материалы уголовного дела в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Алтайском крае осудили томского бизнесмена за взятку в 500 тыс. рублей, которую он передал ветврачу. Мужчину осудили на 7 лет условно, сообщает пресс-служба УМВД Алтайского края.

«Табунским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении предпринимателя из г.Томска, обвиняемого в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что предприниматель в 2018 году занимался тем, что приобретал мясо, которое затем перевозил в другой регион, где перепродавал. В связи с этим он был заинтересован в скорейшем и беспрепятственном получении ветеринарных документов на мясную продукцию. После чего он обратился к ветврачу, который в нарушение ветеринарных требований, без проведения осмотра, экспертизы, лабораторных исследований, клеймения оформлял и выдавал ветеринарно-сопроводительные документы на мясную продукцию.

В пресс-службе полиции Алтайского края пояснили, что в качестве взятки бизнесмен передал врачу 525 тыс. рублей. Преступные действия уже расследованы СУ СК России по Алтайскому краю. Отмечается, что материалы уголовного дела в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство.

По итогу, томичу назначили наказание в виде 7 лет условного срока и штраф в размере двух кратной суммы взятки – 1050 тыс. рублей.