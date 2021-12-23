Полностью работы должны завершится в конце декабря, а воспитанники дошкольного учреждения вернутся в свои группы после новогодних каникул. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томской области в поселке Светлый завершается ремонт детского сада №3. Подрядчик скоро закончит работы по устранению дефектов, сообщает пресс-служба мэрии города.

«По информации городского департамента капитального строительства, рабочие подрядной организации, выполняющей капремонт детсада, завершили укладку греющего кабеля для устройства теплых полов в шести игровых помещениях», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в городской администрации рассказали, что еще в трех комнатах полы подготовлены для укладки линолеума. Также в одной произведена заливка суперфинишным покрытием из ветонита. Еще в двух проводятся подготовительные работы для устройства стяжки.

В мэрии уточнили, что полностью работы должны завершится в конце декабря, а воспитанники дошкольного учреждения вернутся в свои группы после новогодних каникул.

Ранее «КП-Томск», сообщала, что подрядчика, который делал ремонт в детском саду обязали переделать полы.

Также добавим, что в настоящее время по заявлениям от родителей 81 воспитаннику предоставлены места в 16 детских садах, с учетом близости к работе родителей или к поселку.