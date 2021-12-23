Жителя Северска осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Проведенная сотрудниками правоохранительных органов проверка подтвердила ложность сообщенной информации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в городе Северск местный 48-летний житель пойдет под суд за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура ЗАТО г. Северск утвердила обвинительное заключение уголовному делу в отношении 48-летнего жителя закрытого города, обвиняемого в совершении преступления (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что после ссоры с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый позвонил в скорую помощь и сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве на производственном объекте повышенной опасности. Позже это сообщение передали в дежурную часть полиции. Отмечается, что проведенная сотрудниками правоохранительных органов проверка подтвердила ложность сообщенной информации.

На данный момент, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое уже передали в суд.