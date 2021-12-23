В городскую больницу Стрежевого госпитализировали пять человек после возгорания вездехода

Один из пострадавших находится в реанимации. Фото: МЧС Югры

В Стрежевскую горбольницу госпитализировали 5 человек после возгорания вездехода. Мужчин привезли с автодороги в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского АО, сообщает telegram-канал облздрава.

«По предварительной информации Территориального центра медицины катастроф, 5 человек были госпитализированы в больницу г. Стрежевой после пожара гусенечного вездехода на автодороге в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)», - говорится в сообщении.

В «Области здоровья» рассказали, что на данный момент четверо мужчин доставлены в хирургическое отделение медучреждения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один, 37-летний пострадавший, поступил в реанимацию, его состояние врачи оценивают, как тяжелое.