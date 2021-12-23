В томское УФАС в 2021 году поступило более 1 тысячи обращений

Больше всего в 2021 году поступило на рост цен на отдельные категории товаров. Фото: Ксения Высотина

В Томске за 2021 год в УФАС поступило более одной тысячи обращений. Возбуждено 21 дело о нарушении законодательства в сфере конкуренции, сообщил журналистам руководитель регионального управления антимонопольной службы Вадим Алиев.

-В УФАС поступило больше тысячи обращений на нарушение антимонопольного законодательства. Это превышает среднестатистические показатели за предыдущий год. По результатам обращений только в 21 случае было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, - рассказал Вадим Алиев.

Также руководитель УФАСа дополнил, что в этом году были возбуждены дела по фактам недобросовестной конкуренции, также заключения антиконкурентных соглашений между органами власти и хозяйствующими субъектами, картельных соглашений, которые были выявлены в трех случаях на торгах и иных нарушений по аукционам в рамках реализации нацпроектов.

Алиев отметил, что больше всего в 2021 году поступило на рост цен на отдельные категории товаров. В их число входили: рост цен на продукты, бензин, сжиженный газ, ПЦР-тесты, древесину, пиломатериалы.