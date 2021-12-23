В Томской области за 2021 год полиция пресекла более 700 административных правонарушений, связанных с незаконной продажей алкоголя

Сотрудники полиции за 11 месяцев 2021 года пресекла более 700 административных правонарушений связанных незаконной продажей алкоголя в Томской области. Возбуждено более 450 административных дел, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«За 11 месяцев 2021 года сотрудниками полиции территориальных органов регионального УМВД возбуждено 733 административных правонарушений в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что за это время было возбуждено 454 административных правонарушений. Из них более 70 – на территории Ленинского района, почти 60 – на территории Кировского района города Томска, 55 – на территории Октябрьского района, более 40 – на территории Советского района города Томска и более 20 – в Томском районе. Помимо этого, свыше 40 – в Северске.

Также отмечается, что по факту незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами, возбуждено 154 административных правонарушений.

Добавляется, что кроме этого, по итогам 11 месяцев этого года на территории региона сотрудниками полиции выявлено 14 преступлений, предусмотренных ст. 171.4 УК РФ, из которых 11 выявлено участковыми уполномоченными полиции.