За кражу мобильного телефона у знакомой житель Томска отправится в колонию почти на 2 года

Томич счел возможным взять телефон у знакомой женщины и просто убежать с ним. Фото: Мария АНАНОВА

В Томске вынесен приговор в отношении жителя областного центра, обвиняемого в краже мобильного телефона; суд признал мужчину виновным, сообщили в прокуратуре Томской области.

«Ленинский районный суд г. Томска признал 32-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина приговорен к реальному лишению свободы», - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в октябре 2020 года мужчина, подозреваемый в краже, прогуливался по улице со знакомой женщиной. Во время прогулки мужчина попросил мобильный телефон у приятельницы, поскольку его собственный аппарат был неисправен.

После того, как гаджет оказался у него в руках, мужчина дождался, когда знакомая отвлеклась, и убежал с похищенным телефоном, который в последующем сдал в комиссионный магазин.

В прокуратуре особо отметили, что в период кражи телефона за мужчиной числилось не отбытое наказание по другому приговору суда.

Именно по этой причине государственный обвинитель ориентировал суд на назначение мужчине наказания в виде реального лишения свободы.

Суд приговорил виновного к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.