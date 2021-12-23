Томич перевел 1 миллион рублей мошенникам, чтобы обезопасить свои банковские счета

70-летний томич стал жертвой преступной махинации и потерял значительную сумму денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томич перевел на счета мошенников 1 миллион рублей в надежде обезопасить свои накопления; мужчину заверили, что на его имя аферисты оформляют кредит, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение о хищении денежных средств от местного жителя, 1951 года рождения. По предварительным данным, на сотовый телефон мужчины поступил звонок, неизвестный представился сотрудником одного из банков, он пояснил, что в данный момент на имя потерпевшего злоумышленники оформляют кредит», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Мужчина рассказал полицейским, что четко следовал инструкциям телефонных мошенников, он снял со своих счетов 1 миллион рублей и перевел на счета злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».