Новый каток площадью 600 квадратных метров откроется на улице Усова в Томске

Обладатели собственных коньков смогут бесплатно покататься на новом ледовом катке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый каток площадью около 600 квадратных метров откроется на ул. Усова возле МКЦ ТПУ; открытие намечено на субботу, 25 декабря, сообщил телеграм-канал мэрии города.

«Праздничное мероприятие по этому поводу состоится в 18:00. Планируется, что на открытии студенты украсят елку, установленную на катке», - говорится в сообщении.

Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход со своими коньками - бесплатный. Для того, чтобы получить инвентарь в пункте проката, понадобится QR-код.

В мэрии уточнили, что в Томске на данный момент работают 35 ледовых катков, в том числе, на Белом озере, в районе ДНТ «Авангард», в Сквере студенческих отрядов.