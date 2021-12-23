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Происшествия23 декабря 2021 2:55

Корова погибла при пожаре в Асиновском районе Томской области

Огонь практически полностью уничтожил автомобиль Audi А6
Елена Андреева
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От горевших надворных построек огонь мог перекинуться на жилой дом.

От горевших надворных построек огонь мог перекинуться на жилой дом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожар произошел днем 22 декабря в Асине; сгорели надворные постройки, погибла корова, выгорел салон автомобиля Audi А6, сообщили в региональном управлении МЧС.

«22.12.21 в 16-43. В 6 м от жилого дома дощатый гараж (внутри находились автомобили Audi А3 и Audi А6). К гаражу пристроена дощатая стайка (внутри находилась корова). К стайке пристроена брусовая баня», - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 205 кв.м.

Чтобы потушить возгорание, потребовалось более 3 –х часов, а также усилия 12 человек.

Пожарные эвакуировали из жилого дома 4-х человек, из гаража – автомобиль Audi А3.

В результате пожара сгорели надворные постройки, погибла корова. У автомобиля Audi А6 выгорели салон и моторный отсек.

Причина возгорания устанавливается.